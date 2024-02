Libération de pro-Sonko : Khalifa Sall s’interroge sur la contrepartie

La libération de plusieurs pro-Sonko par Macky Sall, qui sont qualifiés de détenus « politiques » par certains, n’est pas fortuite, pour Khalifa Ababacar Sall. Face aux journalistes ce vendredi, au siège de la coalition Khalifa Président, pour discuter des sujets d'actualité et partager ses perspectives pour l’élection présidentielle en vue, le candidat de la coalition Khalifa Président 2024, après s’être réjoui, s’interroge sur les contours de cette vague de libération.





« Je me réjouis de la libération des détenus, parce que je fais partie de ceux qui ont dénoncé l’arrestation de ces otages, de ces prisonniers politiques. C’est la première fois, dans ce pays, qu’on se retrouve avec presque 1 000 détenus politiques », s’est-il réjoui.