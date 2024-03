Libération de Sonko et Bassirou Diomaye Faye : « Je ne vois pas pourquoi on tympanise tout le pays, pour quelqu’un qui a négocié sa libération » (Me El Hadj Diouf)





À l’annonce de la libération d’Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye hier soir, Dakar est entrée dans une folle ambiance. Les militants et partisans de l'ex-Pastef ont pris d’assaut les rues de la capitale sénégalaise pour célébrer les retrouvailles avec leurs leaders. Une célébration qui n’est pas du goût de Me El Hadj Diouf.





Sur Rfm, l’avocat de l’ex-masseuse Adji Sarr, qui avait porté plainte contre le maire de Ziguinchor dans l’affaire Sweet Beauté, considère la libération d'Ousmane Sonko comme un non-événement.





«C’est un non-événement. Je ne vois pas pourquoi devrait-on tympaniser tout le pays pour Sonko qui a envoyé Alioune Tine et Atepa pour négocier ferme. Chose qu'il ne veut pas reconnaître », laisse entendre Me El Hadj Diouf.





L’avocat poursuit en insistant qu’il y a eu bel et bien des négociations pour la libération du leader du Pastef. « Vous avez vu l’enthousiasme, vous avez vu cette joie immense du côté de Sonko et de ses militants. Donc, ils sont tous pour l'amnistie. C'est pourquoi d'ailleurs ils n’ont pas attaqué la loi à l'Assemblée nationale. Il faut qu'ils acceptent de dire aux Sénégalais qu’ils ont négocié pour obtenir la libération », soutient-il.