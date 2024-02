Liberté provisoire pour Bassirou Diomaye Faye : Ses avocats ne comptent pas introduire une demande auprès du parquet





Lors de son entretien hier avec la presse nationale, le chef de l’État a évoqué l’éventualité d'une liberté provisoire pour Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye, en renvoyant la balle aux avocats qui doivent introduire une demande de liberté provisoire auprès du parquet.





Sur RFM, le coordonnateur du pôle des avocats de Bassirou Diomaye s’en réjouit. « Si effectivement le pouvoir va dans le sens de donner des instructions au parquet pour la libération de tous les détenus politiques y compris mon client Bassirou Diomaye Faye, je ne peux que m'en féliciter en attendant la mise en œuvre de cette volonté politique de l'État qui va dans le sens de l’apaisement. Je rappelle que Bassirou Diomaye Faye ainsi que tous les détenus en prison actuellement ainsi que ceux qui ont bénéficié récemment d'une liberté provisoire sont des détenus politiques. C'est la politique qui a présidé à leur arrestation et c'est la politique qui va les libérer ».





Toutefois, Me Moussa Sarr affirme qu'il n'est pas nécessaire de déposer cette demande de mise en liberté provisoire. « Encore une fois, pour libérer un détenu politique, on n'a pas besoin de l’intervention d'un avocat comme l’a fait le procureur de la République en usant de l'article 128 du Code de procédure pénale. Il faut continuer à user de cet article pour faire libérer tout le monde. En tout cas, je n’ai reçu aucun mandat de mon client Bassirou Diomaye Faye pour introduire une demande de liberté provisoire. Et une telle demande de ma part venant même de mon client serait superflue », a expliqué la robe noire.





En effet, l’avocat estime que le parquet sait mieux que quiconque par où passer pour faire libérer son client. « Ce n'est pas nécessaire qu’on dépose une demande pour la libération de Bassirou Diomaye Faye. L'État du Sénégal qui l’a arrêté pour des raisons politiques, il appartient à l'État du Sénégal de prendre des dispositions comme il l’a fait jusqu'ici pour faire libérer tous les détenus politiques. Il appartiendra à l'État donc d’instruire le parquet pour que le parquet qui avait arrêté Bassirou Diomaye Faye introduise une nouvelle demande auprès des cabinets d’instruction pour demander la libération de mon client Bassirou Diomaye Faye et les autres », ajoute-t-il.