Ligue 1 - 23e journée : Génération Foot consolide sa première place, le CNEPS freine Diambars

La 23e journée de la Ligue 1 s'est déroulée ce week-end. Elle est marquée par la large victoire du leader Génération Foot sur l'US Gorée (4-1). Les Grenats comptent désormais cinq points d'avance sur Diambars, à trois journées de la fin du championnat. L'Institut Diambars (2e, 42 pts), qui avait l'opportunité de réduire l'écart avec Génération Foot, a été tenu en échec par le CNEPS Excellence de Thiès, lanterne rouge (3-3).





Dans la course au titre, le Teungueth FC a mis fin aux derniers espoirs du Guédiawaye FC (4e, 35 pts). Les Rufisquois, qui ne peuvent plus prétendre au titre, ont remporté une victoire sur le terrain des Crabes (0-1).





Dans la lutte pour le maintien, la Linguère (13e, 21 pts) et l'AS Douanes (12e, 22 pts) continuent leur mano a mano. Les deux équipes, séparées par un seul point, ont respectivement battu la Sonacos (2-1) et le Dakar Sacré-Cœur (1-0). Leur rencontre lors de la 24e journée, à Saint-Louis, s'annonce décisive.

Au stade Caroline Faye, le Stade de Mbour et l'AS Pikine ont fait match nul (1-1). Ce point obtenu à l'extérieur est important pour les Pikinois (10e, 28 pts) dans sa course au maintien. Le match entre le Jaraaf et le Casa Sports a été ajourné.





Ligue 1 : Résultats 23e journée





Sonacos / Linguère 1-2





AS Douanes / Dakar Sacré-Cœur 1-0









Génération Foot / US Gorée 4-1





CNEPS Excellence / Diambars 3-3





Stade de Mbour / AS Pikine 1-1





Guediawaye FC Teungueth FC/ 0-1





Jaraaf / Casa Sports (reporté)