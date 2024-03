Gouvernement : comment Amadou Bâ a appris son départ

La campagne électorale démarre ce dimanche pour 13 jours. Le Président Macky Sall a signé le décret en ce sens jeudi. La veille, révèle Les Échos, les membres du gouvernement ont reçu un coup de fil leur informant que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, initialement prévue à 9 heures, était décalée. Selon le journal, c’est vers 17 heures que la rencontre a démarré.



L’ambiance était électrique, avance la source : «J’ai reçu la décision du Conseil constitutionnel et je vais l’appliquer. Pas de débat. J’ai décidé de libérer le Premier ministre pour qu’il aille préparer sa campagne », a dit Macky Sall.



Selon Les Échos, le prédécesseur de Me Sidiki Kaba était déjà informé de son départ, lors «du pré-conseil qui réunit le Président, le Premier ministre, le Secrétaire général de la Présidence, et [celui] du Gouvernement».



Le Conseil constitutionnel, qui avait d'abord fixé la date de la présidentielle au 31 mars prochain, s’est aligné sur la date du 24 mars retenue par le chef de l'État.