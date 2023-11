Limogeage des membres de la CENA : Le candidat Ousmane Kane dénonce une volonté de "tripatouillage" des élections de la part du régime

Le fait de démettre les membres de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), à 107 jours des élections, révèle des prémices "de tripatouillage visiblement choisi par le régime en place''. C'est l'avis de Ousmane Kane, président de Union Sacrée et candidat à l’élection présidentielle de 2024. Il animait un point de presse à Mbour.





"Le 3 novembre dernier, le Chef d'État a signé un décret mettant fin aux fonctions des membres de la CENA, l'organe qui contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires au Sénégal. A trois mois du scrutin, changer les règles du jeu de façon unilatérale, limoger ceux qui doivent assurer l'arbitrage du processus électoral, c’est jouer avec le feu. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de jouer avec le feu, on allume, on enflamme et on attise des situations qui pourraient être mieux gérées", prévient Ousmane Kane.





Ainsi, il dénonce " les tripatouillages de dernière minute, et l’incertitude qui persiste quant à la participation de certains acteurs politiques". Cette révocation poursuit-il pourrait exacerber la tension politique déjà palpable.





S’y a joute, le Mouvement Citoyen Union Sacrée du Sénégal a constaté que le candidat désigné du régime, l’actuel Premier Ministre, mène, en ce moment, ce qui ressemble à tous points de vue à une campagne électorale avant l’heure au moment où le Président de la République participe à des sommets en Europe. « Je ne peux donc m’empêcher de m’interroger et de demander : entre un Président en voyage et un Premier Ministre candidat en tournée ou en campagne, qui aujourd’hui gère les affaires courantes et pressantes du Sénégal ?", s’interroge-t-il.





Il pousse ses interrogations plus loin en demandant : "Monsieur le Premier Ministre : puisque vous êtes candidat, pourquoi ne faites-vous pas comme nous autres candidats ? Faites le tour du Sénégal et allez donc collecter des parrainages avec vos propres moyens. Cette tournée dite économique n’est même pas une campagne électorale déguisée, c’est un flagrant délit d’iniquité".