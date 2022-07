Linguère : Aminata Touré affiche toute sa confiance pour "une large victoire de la coalition BBY"

Mimi Touré en campagne à Linguère

Après être reçue à Touba par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, la tête de liste nationale de la coalition BBY a été accueillie à Linguère en grande pompe par les responsables et militants de la majorité présidentielle.





En caravane, Aminata Touré a salué la forte mobilisation des militants et l’unité des responsables au sein de la mouvance présidentielle. L’ancienne Première ministre est revenue largement sur les réalisations du président de la république en termes d’infrastructures routières, hydrauliques dans le Djoloff. Elle se dit rassurée de la "victoire de éclatante de BBY" au soir du 31 juillet 2022 car affirme-t-elle, " le Djoloff se retrouve dans la politique sociale du président Macky Sall". « Je suis optimiste que Linguère aura les meilleurs résultats au soir du scrutin; votre mobilisation d’aujourd’hui le prouve à suffisance ».