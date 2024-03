Loi d'amnistie : La Coalition DéthiéFALL2024 s'oppose au vote, prévu demain

La Coalition DéthiéFALL 2024 s'oppose fermement au vote de la loi d'amnistie qui selon, son président constitue "une injustice pour tout le peuple sénégalais et en particulier aux familles des victimes".





En effet, la séance plénière pour le vote du projet de loi n°05/2024 portant amnistie est prévue demain mercredi 06 mars 2024 à l'Assemblée nationale.





"Le pardon et la réconciliation sont une vertu que nous saluons. Mais la vérité et l'identification des responsables que nous exigeons sur tout ce qui s'est passé entre février 2021 et février 2024 en sont une autre. La vérité est primitive au pardon comme la justice l'est pour la réconciliation.

Par conséquent, fidèle à nos principes sur le devoir de vérité sur tous les faits qui ont considérablement écorné l'image du Sénégal et sapé notre démocratie et nos libertés, la Coalition DéthiéFALL2024 rejette ce projet de loi qui n'a pour objet que d'encadrer et de garantir l'impunité", lit-on dans un communiqué .





En ce sens, la Coalition DéthiéFALL2024 invite la classe politique à la vigilance et à la mobilisation contre le Président Macky Sall.