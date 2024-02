Loi d'amnistie : Le texte adopté en Conseil des ministres

Comme annoncé par le président de la République Macky Sall, le projet de loi portant amnistie a été adopté, ce mercredi, en Conseil des ministres.



"Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant amnistie" et "le projet de décret modifiant le décret n°2020-1788 du 23 septembre 2020 portant création d’une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Dans sa communication, le chef de l'État a, par ailleurs, magnifié la volonté d’apaisement, de pacification de l’espace politique, de réconciliation et de dépassement de l’ensemble des acteurs du dialogue national, afin de préserver la stabilité du pays et de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère dans la solidarité, l’équité et l’épanouissement de ses populations, selon la même source.



Le communiqué relève que Macky Sall a rappelé au Conseil sa volonté de faire adopter ce jour un projet de loi d’amnistie, qui sera présenté à l’Assemblée nationale "dans les meilleurs délais". Il a, également, invité le gouvernement à mettre en œuvre des mesures d’assistance en faveur des familles des personnes décédées lors des manifestations.