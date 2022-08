Loi d’amnistie : le Forum du justiciable balise la voie à Karim Wade et Khalifa Sall

Le Forum du justiciable prône une décrispation de l’espace dans la foulée de la tenue, dans le calme, des élections locales (23 janvier) et législatives (31 juillet) et en vue de la présidentielle de 2024.





Et parmi les mécanismes pour y arriver, l’organisation dirigée par Babacar Ba cite l’adoption d’une loi d’amnistie. Laquelle, manifestement, permettrait de remettre dans le jeu politique Khalifa Sall et Karim Wade, frappés d’inéligibilité après leur condamnation à des peines fermes.





«Cette tentative d’apaisement de la scène politique pourrait créer les conditions d’une réconciliation et d’une réhabilitation nationale qui, par l’adoption d’une loi d’amnistie, permettra la réinsertion dans la vie politique de certains citoyens sénégalais», relève le Forum du justiciable dans un communiqué repris ce samedi par plusieurs quotidiens d’information.





Babacar Ba et Cie sont allés au-delà de la simple proposition d’une loi d’amnistie. Ils ont proposé que le texte comporte six articles et que l’exposé des motifs soit axé sur la nécessité d’une décrispation de la scène politique qui est une modalité qu’adoptent les gouvernements démocratiques pour permettre à leur pays de surmonter ses divisions.