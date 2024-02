Loi d’amnistie pour Sonko et les détenus politiques : Pas à l’ordre du jour du conseil des ministres

La montagne a finalement accouché d’une souris. Annoncé en début de semaine, le projet de loi d’amnistie en faveur d’Ousmane Sonko et de tous les détenus politiques, qui fait débat, reste au stade de rumeur puisque la question n’était pas à l’ordre du jour de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres. "Il n'a jamais été question de projet de loi d'amnistie", nous glisse même une source bien renseignée, qui évoque des manipulations.



Cette mesure d'amnistie générale devait conduire à la libération d'Ousmane Sonko et de toutes les personnes arrêtées depuis 2021 au cours des troubles politiques qui ont secoué le pays. Au-delà des personnes arrêtées en marge des manifestations, la mesure d’amnistie devait concerner les faits liés aux condamnations de Karim Wade et Khalifa Sall.



Une manière pour le Président Macky Sall, acculé de toute part, de donner à chaque acteur la chance de participer au dialogue national et aux prochaines joutes reportées au 15 décembre, soulignait la rumeur qui a finalement fait pschitt.