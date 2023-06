Loi d’orientation agrosylvopastorale : La vice-présidente du groupe BBY souligne son impact

Au cours de l’examen du projet de loi n°01/2023 modifiant la loi n°2004-16 du 04 juin portant loi d’orientation agrosylvopastorale, la vice-présidente du groupe parlementaire Benno bokk yakaar, Adji Mbergane Kanouté a donné un coup de chapeau à l’initiative politique et les innovations législatives prises pour répondre aux attentes des agriculteurs mais également des éleveurs .Elle a magnifié la démarche "inclusive et participative".











Ainsi les députés de l’opposition et du pouvoir présents à l’Assemblée nationale nt vote la loi a l’unanimité. « Nous restons convaincues que la question relative à la problématique de l’eau et de la transhumance seront définitivement réglées », a déclaré la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar,









La parlementaire a aussi salué les fortes décisions prises par le président Macky Sall au cours de la réunion du conseil des ministres. « Il s’agit des points relatifs à la mise en place effective des intrants et du matériel agricole sur l’ensemble du territoire national ». Adji Mbergane Kanoute a également évoqué le règlement de la dette sur l’approvisionnement en semence et le suivi territorial hebdomadaire de la campagne agricole. Et a félicite le prédisent Macky sall qui a bien voulu subventionner à hauteur de 60% l’accompagnement des jeunes et des femmes dans l’agriculture. Il s’agit de la subvention du matériel agricole.









Toutefois , la parlementaire a réclamé des garanties dans cet accompagnement au niveau des banques.