‘’La marche, ordonnance gratuite’’: L’appel du président de la Fédération de randonnée pédestre aux Sénégalais

Pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, le président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre (Fsrp), Pape Aliou Sall, invite la population à s’adonner à la marche.







Selon lui, cette activité, qui permet d’éviter la sédentarisation, est ''une ordonnance gratuite'' contre beaucoup de maladies.





Il l’a fait savoir ce dimanche, lors d’une journée initiée par l’instance qu’il dirige, en collaboration avec la Confejes. Cette journée dénommée "Foulées diplomatiques", avait comme objectif de favoriser des retrouvailles entre le corps diplomatique et la jeunesse.





"C'est une journée pour des foulées diplomatiques, mais c’est également pour notre santé. Je lance un appel à tous les Sénégalais à faire de la marche tous les dimanches. La marche est une ordonnance gratuite. Ces journées peuvent aider notre instance à lutter contre les maladies cardiovasculaires causées par la sédentarisation. On lance un appel aux travailleurs, aux retraités qui n’ont pas beaucoup d’activités à venir marcher avec nous les dimanches’’, a lancé Pape Aliou Sall, le président de la Fsrp.





Ce dernier d’ajouter : ‘’Nous avons beaucoup de programmes et on demande à la population de venir se joindre à nous pour porter des plaidoyers, faire la sensibilisation et vulgariser la discipline.’’





Des centaines de randonneurs ont emprunté, lors de cette journée, la place Omvs, l’avenue Bourguiba, le rond-point Jet d’Eau, les allées Khalifa Ababacar Sy, le rond-point Liberté, Sacré-Cœur, la cité Keur Gorgui et la VDN avant un retour à la case de départ. Soit au total 8 km.