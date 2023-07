‘’Modifications ciblées du Code électoral’’: Birahime Seck parle d’une entorse grave à la bonne gouvernance

Le gouvernement sénégalais a adopté, en Conseil des ministres, les premiers textes pour la mise en œuvre des conclusions du Dialogue national, notamment, des projets de loi portant révision de la Constitution, loi modifiant le Code électoral visant à rendre éligible Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Ce qui n’est pas du goût de Birahime Seck, coordonnateur du Forum civil.