Lutte contre le réchauffement climatique: Kim Kardashian lance un soutien-gorge tétons apparents

La dernière création de Kim Kardashian suscite déjà des polémiques. Connue pour ses looks osés , l’ex-femme de Kanye West a mis en ligne sa dernière collection de sous-vêtements SKIMS, intitulé l’Ultimate Nipple Bra”, un soutien-gorge qui simule des mamelons apparents.







« Une démarche artistique et provocatrice qui vise à mettre en lumière l’urgence climatique en juxtaposant visuellement le froid avec la réalité brûlante du changement climatique » a-t-elle déclaré.









Pour la star de télé réalité, la mode est plus qu'un moyen d’expression. D’ailleurs, lors de la présentation de la collection inhabituelle sur son compte Instagram de SKIMS, des millions de personnes étaient charmées et choquées à la fois par l’esthétique distincte du soutien-gorge.









Ainsi, en rapport avec le réchauffement climatique qui s’intensifie de plus en plus , la jeune milliardaire a annoncé que 10% des ventes de l'Ultimate Nipple Bra seront reversés à l’association 1% for the Planet, une organisation dédiée à la préservation de l’environnement.