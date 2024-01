Macky 2012 devient Ensemble pour Demain

Le Président Macky Sall a fait ses adieux officiellement. La coalition Macky2012, qui l’avait amené au 2e tour en 2012 et qui l’a accompagné pendant 12 ans, a décidé de faire sa mutation. Après avoir choisi d’être «loyale» au chef de l’Etat, elle devient la coalition «Ensemble pour Demain» dont Adji Mergane Kanouté est la présidente. Dans le scénario d’un 3e mandat, il était envisagé la dénomination «Macky pour Demain».