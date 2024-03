Macky Sall a reçu l’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC

Le chef de l’Etat Macky Sall a reçu conjointement, vendredi, l’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance et d’ex-combattants de la faction de Diakay, dans le département de Bignona, saluant leur “courage historique”, a-t-on appris de la présidence sénégalaise.





Lors de cette rencontre faisant suite à la signature d’un accord de cessation des hostilités au mois de mai dernier, le Président Macky Sall a notamment salué “le courage historique” des ex-combattants en insistant sur “l’accompagnement nécessaire” à leur réinsertion sociale.





Au moins, 250 combattants du MFDC ont acté au mois de mai 2023 le dépôt des armes lors d’une cérémonie organisée à Mangone, une localité du département de Bignona, qui abritait par le passé une importante base du mouvement indépendantiste.





“Cette cérémonie s’inscrit en lettre d’or dans l’histoire du Sénégal. Elle est l’aboutissement d’un processus de négociations entre l’Etat du Sénégal représenté par le comité ad hoc sur la paix en Casamance et l’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC qui a duré presque trois ans”, avait déclaré le gouverneur de Ziguinchor Guédj Diouf.