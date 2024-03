Macky Sall attendu ce lundi à Kaffrine pour soutenir son poulain Amadou Bâ

Selon plusieurs sources concordantes, le président Macky Sall sera à Kaffrine, ce lundi, dans le cadre de la campagne électorale. L’information a été annoncée par plusieurs proches du camp du pouvoir mais n’a pas pour le moment été confirmée.



Ce lundi, l’ex Premier Ministre Amadou Bâ poursuit sa tournée dans le Ndoucoumane, après la démonstration de force des leaders régionaux de Benno Bokk Yaakar samedi dernier. L’arrivée de Macky Sall et du candidat Amadou Bâ, va permettre à l’Apr et son président d’entrer en communion avec des électeurs acquis à leur cause étant donné que la région est un bastion du pouvoir.