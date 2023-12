Macky Sall au Qatar pour participer au Forum de Doha

Après une visite d'amitié de deux jours en République du Congo, le Président Macky Sall est arrivé cet après-midi à Doha au Qatar pour participer au 21ème Forum de Doha, l'un des plus importants rassemblements politiques, de l’investissement et des affaires au monde.





A cette occasion, "les autorités qataries ont réservé un accueil très chaleureux au Chef de l'Etat, témoignant ainsi de l'amitié et de la coopération entre les deux pays", renseigne la Présidence.