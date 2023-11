Macky Sall désigné Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète

Le Président Macky Sall a été désigné nouveau envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P), ce vendredi.







Lors de son discours, il a jugé « nécessaire de travailler à la révision des conditions d’accès au crédit export, en assouplissant les règles l’OCDE sur les taux du crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement ».