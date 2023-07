Macky Sall et l’entretien avec Antony Blinken

Dans un tweet, le Chef de l’Etat, Macky Sall remercie Antony Blinken, Secrétaire d’État américain pour son appel de ce jour.





Dans cet entretien téléphone, les deux hommes politiques ont « discuté de sujets d’intérêt commun, bilatéraux et globaux ».





Ainsi, Macky Sall salut « l’amitié et le partenariat anciens et solides entre les États Unis d’Amérique et le Sénégal ».