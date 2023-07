[Portrait] Macky Sall, l’homme qui a déjoué les procès d’intention

Sur des vidéos comme dans son autobiographie, il s'était engagé à ne pas se présenter à la présidentielle de 2024. Déjouant les procès d'intention, le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, et polit davantage son image.



"Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection de février 2024 (...) J'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété, ici et ailleurs, c'est à dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat", a déclaré Macky Sall dans un discours à la Nation.



"C'est ce que je réaffirme aujourd'hui. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole", a dit Macky Sall, élu en 2012 pour sept ans et réélu pour cinq ans.



Président bâtisseur et avocat de l'Afrique à l'international pour ses partisans, coupable d'une "dérive autoritaire" pour ses pourfendeurs qui l'accusent d'avoir restreint les libertés, le président Sall balise la voie vers une sortie en beauté.



Son duel avec l'opposant Ousmane Sonko a marqué son deuxième mandat. Condamné début juin à deux ans de prison dans une affaire de moeurs et inéligible en l'état, M. Sonko affirme que Macky Sall est "un dictateur" qui veut l'écarter de la présidentielle.



Les manifestations de l'opposition, fréquemment interdites, ont engendré une violence inédite dans un pays réputé pour sa stabilité. Entre mars 2021 et juillet 2023, des troubles liés à l'affaire Sonko ont fait entre une trentaine et une cinquantaine selon les bilans.



Dans une tribune récente, des intellectuels, Mohamed Mbougar Sarr, Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop, ont fustigé "l’hubris d’un pouvoir qui emprisonne ou exile ses opposants les plus menaçants, réprime les libertés".





Macky Sall se présente a contrario comme garant des institutions et de la sécurité face "aux tentatives de déstabilisation" et vante son bilan en matière économique.