Macky Sall : «Macron lui a enjoint de rester au pouvoir pour sauver la Françafrique», selon Nathalie Yamb

Nathalie Yamb suit assidûment l’actualité politique au Sénégal. Celle qui ne fait plus mystère de son soutien à Ousmane Sonko a publié, hier lundi 20 mars, une vidéo sur YouTube. On la voit défendre l’opposant sénégalais et s’en prendre à la Françafrique.







L’activiste soutient que le leader du Pastef est «violemment agressé, kidnappé, brutalisé et gazé par les hommes en uniforme, parce que Macky Sall veut s’éterniser au pouvoir».









Pour la France, la seule chose qui compte, c’est que «Ousmane Sonko…»





Elle va même plus loin, en indiquant que c’est le président français Emmanuel Macron qui «lui a enjoint de rester au pouvoir pour sauver la Françafrique dans cette période cruciale où la survie de la France se joue en Afrique».





Pour Mme Yamb, il faut être aveugle pour ne pas «voir la main de la France dans le tumulte qui s’annonce au Sénégal».





La seule chose qui compte pour l'Hexagone, c’est que «Ousmane Sonko n’arrive pas au pouvoir», poursuit-elle, persuadée qu’une victoire de l’opposant signifierait la «fin du franc CFA, de la base militaire française au Sénégal, du monopole français protégé et de l’avènement du partenariat gagnant-gagnant ouvert au monde».





«Ils en ont besoin»





L’activiste reste convaincue que la France ne peut se permettre d’être rejetée du Sénégal. Car cela signifierait «l’écroulement de l’empire». Elle va ensuite rappeler que pays ouest-africain a rejoint le cercle des «producteurs de pétrole et de gaz» et l’on sait «combien ils (la France et l'Europe) en ont besoin».





Nathalie Yamb invite, pour finir, les Sénégalais à comprendre les enjeux parce qu’il n’y a que les « Français et les Occidentaux que le désordre au Sénégal arrangerait».