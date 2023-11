Macky Sall : “J’ai le Sénégal au cœur car j’ai la région de Fatick au cœur”

Le Président de la République, Macky Sall, achève sa tournée économique dans région natale, Fatick. Le chef de l’État s'est livré à une véritable déclaration d'amour à la ville dont il fut maire à cette occasion. “J’ai le Sénégal au cœur car j’ai la région de Fatick au cœur”, a-t-il dit.





Macky Sall a rendu hommage aux “hommes et femmes, d’honneur, de dignité et de courage de cette terre d’histoire, d’engagement, de fidélité, de loyauté et de générosité ; de cette terre de valeurs, à l’hospitalité légendaire”.





“Chères populations du Sine, je vous exprime, en ce moment solennel, ma profonde gratitude pour votre attachement indéfectible à ma personne et votre adhésion totale à Mon Action”, a-t-il poursuivi.





483 milliards FCFA d’investissements sur la période 2015-2023





Au-delà de cette séquence émotion, Macky Sall a souligné les efforts de l’État dans le processus de développement de Fatick. Au total, sur la période 2015-2023, la région a bénéficié d’un montant de 483 milliards de FCFA en termes d’investissements, soit 196% du montant retenu lors du Conseil des ministres du 22 juin 2015. “Grâce à ces investissements réalisés, la région de Fatick a connu une transformation intense avec des réalisations majeures dans tous les domaines, bien au-delà du programme initialement retenu, a déclaré le chef de l’État. A titre illustratif, la région de Fatick va bientôt être desservie par une nouvelle autoroute (celle de Mbour-Fatick-Kaolack) accentuant la mobilité et les opportunités économiques”.





Sur ce volet infrastructures M. Sall a cité “la construction du Port de Foundiougne Ndakhonga, des routes Joal-Samba-Dia Djifére, Passy-Sokone, notamment), de la Gouvernance de Fatick, de l'École des sous-officiers de Gendarmerie, de quelques hôtels de ville (Diakhao, Thiaré Ndialgui, Palmarin), la réalisation de la boucle 225 kva Mbour-Fatick et Kaolack-Fatick et de la phase II du projet d’infrastructures et d’équipements maritimes (MIEP II) et des projets liés à la promotion et à l’autonomisation des femmes”.





Malgré ce bilan jugé satisfaisant, Macky Sall veut mettre à profit le Conseil territorialisé de Fatick pour “faire plus et mieux, dans la perspective de l’exploitation optimale de nos ressources naturelles”. “Le présent Conseil présidentiel, constitue donc un grand rendez-vous national, pour une revue prospective des réalisations pour la région de Fatick”, a-t-il estimé.