Macky Sall met en garde l’ONU contre un risque de “fragmentation”

Lors de son discours à la tribune des Nations-Unies, ce mardi, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a réitéré ses critiques contre la gouvernance mondiale. “Le système multilatéral, héritage d’un passé révolu, est devenu obsolète”, a-t-il déclaré sans détour.





Macky Sall préconise de “promouvoir entre les pays des relations confiantes, solidaires et inclusives”, au risque d’une cassure inévitable dans les relations internationales. “Comme l’a justement alerté le Secrétaire général Antonio Guterres, un système qui continue d’ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de trois quarts de ses pays membres, accentue les inégalités, génère les conditions de sa contestation, et provoque le risque de sa fragmentation, a-t-il mis en garde. Si nous voulons éviter cette fracture, la sagesse commande de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin qu’elle soit plus représentative de la diversité, et conforte ainsi sa légitimité”.