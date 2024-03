[Document] Macky Sall nomme anciens ministres, artistes, journalistes, religieux, sportifs… au grade de commandeur, officier et chevalier

Le Président de la République, Macky Sall a signé un décret, depuis le 19 mars, portant nomination dans l’Ordre national du Lion à titre exceptionnel. Sur la présentation du Grand chancelier, il a nommé des artistes, journalistes, sportifs, entre autres au grade de commandeur, officier et chevalier. Parmi eux, on peut citer, Youssou Ndour, Robert Sagna, Abdoulaye Diop, Ibrahima Diop, Omar Pène, Fatou Kiné Lam, Hamidou Samba Kassé, Arame Ndao, Racine Tall, Coumba Gawlo Seck, Ahmadu Makhtar Kanté, Mademba Sock.



Ainsi, dans un communiqué publié, ce mardi 26 mars, le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a renseigné qu’en vertu de l'article 18 du décret 2018-1407 du 27 juillet 2018, modifiant le décret n° 72-24 du 1 janvier 1972, portant Code de l'Ordre national du Lion, le Président de la République, Grand Maître, dispose de pouvoirs réglementaires pour procéder à la nomination des citoyens sénégalais méritants et ayant exercé au Sénégal ou à l'étranger avec abnégation des fonctions civiles ou militaires dans leur secteur d'activité, public ou privé, au service de la Nation et de la République ».



A cet effet, fait savoir Oumar Samba Ba, sur proposition du Grand Chancelier, le Président de la République a pris la décision de nommer, à titre exceptionnel, certains de nos compatriotes dont l'engagement et l'abnégation dans leurs domaines respectifs de compétence ont contribué au développement (économique, social, culturel....) et au rayonnement de notre pays.



Voici la liste complète.