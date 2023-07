Macky Sall non-partant en 2024 : Pastef invite le chef de l'État à s'écarter de l'organisation de la Présidentielle













Selon les explications de Daouda Ngom, un des cadres du Pastef, la décision du président de la République Macky Sall de ne pas participer à la prochaine Présidentielle serait un moyen pour dire qu'Ousmane Sonko ne participera pas aussi à l'élection de 2024.





D'après ce cadre, Macky Sall n'a aucune prérogative de choisir les candidats qui veulent se présenter à la Présidentielle de 2024. "Macky Sall vient de renoncer à sa candidature en 2024. C'est normal, parce que c'est la Constitution du Sénégal qui l'interdit. Là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le fait que Macky choisisse les candidats et ça, les Sénégalais ne vont pas l'accepter, parce qu'il veut tout simplement éliminer Ousmane Sonko et si c'est ce qu'il prépare, qu'il sache que les Sénégalais ne vont pas accepter cela. L'autre aspect est les détenus politiques, ces jeunes qu'il a emprisonnés politiquement pour avoir exprimé leurs opinions. Il doit les libérer immédiatement. Il doit aussi organiser des élections inclusives, libres et transparentes et laisser le choix aux Sénégalais. C'est ce qu'il doit faire. S'il veut la paix comme il l'a dit, qu'il laisse Ousmane Sonko se présenter parce que c'est le seul candidat pour notre parti", a souligné Daouda Ngom, un cadre de Pastef sur RFM.