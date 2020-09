Macky SALL : On Oublie Les 750 Milliards Et On Recommence

Le chef de l’Etat s’est invité ce mardi au journal de 20 heures de la RTS pour s’adresser à la Nation meurtrie par les fortes pluies du weekend qui ont submergé le Sénégal.







Faisant abstraction des circonstances qui ont conduit à ce désastre, Macky SALL a commencé par confirmer qu’une réunion d’urgence sur la question a été tenue ce mardi matin au Palais pour évaluer la situation. Avant d’indiquer qu’une batterie de mesures pour venir en aide aux sinistrés a été prise.





Ainsi, dira le président SALL, 10 milliards de F CFA vont être mobilisés pour assister les populations et évacuer les eaux. 3 milliards pour aider les sinistrés en vivres, matelas entre autres et les 7 autres milliards pour renforcer les sapeurs-pompiers et l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).





S’agissant du Programme décennal de lutte contre les inondations (PDLI) et des 750 milliards qu’il a engloutis, Macky SALL a été peu loquace. Il s’est contenté de dire, sans plus de précisions, que le gouvernement allait travailler sur un nouveau schéma