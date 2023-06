Macky Sall pense que le « Sénégal est un royaume » dénonce Alioune Sall, coordonnateur de Pastef France

La condamnation d’Ousmane Sonko est « nulle et non avenue ». Ainsi s’exprimait il y a quelques heures le coordinateur de Pastef France sur le plateau de TV5 Monde. Pour Alioune Sall, c’est le président de la République Macky Sall qui tente d’écarter son champion de la course à la présidentielle de 2024.











« Dans son obsession de s’éterniser au pouvoir… »





« Aujourd’hui, on a un président qui pense que le Sénégal est un royaume qu’il aurait hérité de ses parents. Sauf que ce n’est pas le cas. Dans son obsession de s’éterniser au pouvoir, il fait tout pour écarter tous les candidats qui sont capables de le battre » a accusé le député de la diaspora sénégalaise. L’homme estime que Macky Sall a réussi son coup avec Khalifa Sall et Karim Wade en 2019.





Aujourd’hui, il s’en prend à Ousmane Sonko, dénonce Alioune Sall. Quant aux heurts entre forces de l’ordre et manifestants, le député estime que les sénégalais ne sont pas descendus dans les rues pour soutenir la cause du Pastef. D’après lui, ils défendent plutôt les intérêts de leurs compatriotes et le rétablissement de l'État de droit.