Macky Sall : "Dans tous les cas, la Présidentielle aura lieu avant l'hivernage"

Le 26 février prochain, les Sénégalais connaitront la date de la Présidentielle (si les acteurs politiques répondent au dialogue). Selon le président Macky Sall, ce dialogue durera au maximum deux jours.





"Le dialogue, sur deux jours, doit être fini. On ne vient pas pour discuter de tout. On vient seulement pour discuter de l'élection, de l'après 2 avril. Il y a ceux qui veulent qu'il y ait élection avant le 2 (avril) ; on verra comment. Il y a également ceux qui veulent que ce soit après (le 2 avril) ; on verra comment également. Mais dans tous les cas, (la Présidentielle) sera avant le mois de juin ou avant l'hivernage. Ce seront les sujets du dialogue national", a fait savoir le chef de l'Etat.