Macky Sall : "Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants"

Le président Macky Sall s'est engagé mardi à consolider la démocratie, sa première réaction publique aux troubles de début juin, en entamant mardi à Lisbonne une visite d'Etat au Portugal.



"Nous poursuivrons notre marche vers l’émergence économique et la consolidation de la démocratie et de la liberté au Sénégal, dans le respect bien sûr de l’Etat de droit", a-t-il assuré dans une déclaration à la presse après une rencontre avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.



"Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants", a-t-il insisté, alors que son gouvernement est critiqué pour sa réponse aux troubles qui ont secoué le pays début juin.



Après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, le Sénégal a été le théâtre du 1er au 3 juin de violences qui ont fait au moins 16 morts selon les autorités, 23 selon l'ONG Amnesty International et 26 selon l'opposition.



"Je veillerai aussi à ce que notre pays ne soit pas déstabilisé, quelle que soit l'origine de cette volonté de déstabilisation. Nous y veillerons très vigoureusement", a mis en garde le président sénégalais, élu en 2012 et réélu en 2019 mais qui entretient le flou sur sa volonté de briguer un troisième mandat en 2024.



"Nous avons un profil économique qui est devenu très attractif. Nous allons commencer à partir de cette année l’exploitation du pétrole et du gaz. Cela peut expliquer aussi toute cette frénésie", a ajouté Macky Sall.