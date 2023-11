Macky Sall: "Ma plus grande frustration..."

Au cours d'un entretien avec Jeune Afrique, le Présidente Macky Sall a évoqué son insatisfaction concernant le projet du mémorial de Gorée. "Ma plus grande frustration ? Le mémorial de Gorée, un projet déjà évoqué du temps du président Abdou Diouf, que j’ai fait reprendre. Nous devions lancer les travaux au début de 2023, mais la conjoncture nous a imposé d’autres choix budgétaires. Je ne désespère pas, au moins, de poser la première pierre avant de quitter mes fonctions, pour que ce grand projet culturel puisse voir le jour", s'est-il confié.