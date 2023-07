Macky Sall renonce à briguer un troisième mandat

Macky Sall a annoncé, ce lundi soir lors d’une allocution télévisée, qu'il ne se présentera pas à l’élection présidentielle de 2024. Le chef de l’État renonce ainsi à briguer un troisième mandat et met fin au flou qu’il a entretenu pendant des années autour de cette question. "Ma décision est de ne pas être candidat à l'élection présidentielle même si la Constitution m'en donne le droit", a-t-il dit.



M. Sall a été élu en 2012, réélu en 2019. Il a fait réviser la Constitution en 2016. Elle stipule que "nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs". Ses partisans ont toujours argué que la révision a remis les compteurs à zéro. Ce que conteste l’opposition.



Samedi dernier, devant des élus locaux qui ont signé une pétition s'engageant à le soutenir, Macky Sall a affirmé son intention de contribuer à une victoire de la Benno Bokk Yaakar lors de ce scrutin : "Mon combat et ma plus grande fierté est vraiment de vous conduire vers la victoire et de poursuivre notre politique économique au bénéfice de nos populations". "L'enjeu du moment est d'abord d’être uni. Unis, il n'y a aucune force politique qui peut faire face à BBY", a-t-il déclaré, exhortant ses soutiens à placer "l'intérêt général" et "l'intérêt de la coalition" devant toute autre considération.