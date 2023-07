Macky Sall renonce à sa candidature en 2024 : une décision « historique » saluée par le Rassemblement Citoyenneté et Démocratie (RCD)

Dans sa décision annoncée le 3 juillet 2023, le Président Macky Sall a renoncé à se présenter à l'élection présidentielle de 2024, suscitant les félicitations du Rassemblement Citoyenneté et Démocratie (RCD, anciennement COMEVA). Le Comité directeur du parti, qui s’est réuni ce 5 juillet, s'est réjoui de cet acte d'une « haute portée morale » et « politique », estimant que le Président Sall inscrit son nom dans l'histoire. Le RCD voit cette décision comme un pas vers une transition pacifique et envisage une nouvelle voie pour défendre les aspirations du peuple sénégalais.





L’intégralité du communiqué :





Le 5 juillet 2023, le Comité directeur du Rassemblement Citoyenneté et Démocratie (RCD, anciennement COMEVA) s'est réuni sous la direction de son Secrétaire Général, le camarade Moctar Ba.





S'agissant de l'actualité politique nationale le Comité directeur se réjouit de la décision historique du Président Macky Sall de renoncer à sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le Comité directeur lui adresse ses vives félicitations car, par ce geste d'une haute portée morale et politique, le Président Macky Sall confie son nom à l'histoire.





En effet, lors de la campagne du référendum constitutionnel de 2016, au même titre que les autres composantes de la coalition Benno Bokk Yaakaar, nous avions défendu que la réforme n'était pas destinée à ouvrir la voie à un troisième mandat pour le Président Macky Sall. Il est donc satisfaisant de constater que cette promesse a été finalement tenue.





Le Président donne un sens à son slogan "la Patrie avant le Parti " et trace ainsi les sillons d'une transition paisible.





Une nouvelle voie s'ouvre dès lors au RCD qui, en 2012 et 2019, s'est toujours attaché à défendre les préoccupations et aspirations du peuple sénégalais.





Le RCD s'est engagé dans le dialogue national de 2023 dans le pôle de l’opposition et a contribué activement aux réflexions pour des élections apaisées, inclusives et transparentes. Les accords atteints lors de ce dialogue, qui promeuvent une plus grande diversité de candidatures politiques, sont un signe encourageant pour la santé démocratique de notre pays.





Le comité directeur demande au Secrétaire Général et au bureau national de poursuivre les discussions, avec les autres organisations politiques en adéquation avec notre manifeste de parti de gauche, en vue des élections présidentielles de 2024.





Enfin, le RCD rentre résolument dans ce nouveau chapitre de son histoire, toujours guidé par son engagement envers le peuple sénégalais. Nous croyons fermement que notre formation politique peut apporter une contribution significative à l'édification d'un Sénégal plus juste, plus équitable et plus prospère.





Fait à Dakar, le 07 juillet 2023





Pour le Comité directeur du Rassemblement Citoyenneté et Démocratie (RCD),

Le Secrétaire Général,

Moctar BA