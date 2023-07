MACKY SALL RENONCE AU TROISIEME MANDAT : DES ACTEURS POLITIQUES ET DE LA SOCIETE CIVILE DE ZIGUINCHOR SE PRONONCENT

La décision du président de la République, Macky Sall à ne pas être candidat pour un troisième mandant n'a laissé indifférent aucun sénégalais. Acteurs politiques, membres de la société civile et autres observateurs réagissent depuis cette annonce. À Ziguinchor dans une émission spéciale de la radio Zig FM, consacrée au discours du président Sall, des acteurs de l'opposition, du pouvoir et de la société ont analysé diversement cette déclaration du président.





Selon Abdoulaye Cissé, membre de la société, "que ça soit pour Macky Sall ou son prédécesseur les acquis démocratiques ne vont pas se négocier dans ce pays ". Pas question qu'un Président de la République vienne compromettre tous les acquis démocratiques au Sénégal, outre que tout ce qui pourrait venir s'ajouter à ces acquis. Le Président Macky Sall a pris la bonne décision ajoute le membre de la société civile, et cela au nom de la stabilité, de la paix et au nom de la quiétude du pays.





" Macky Sall est entré à jamais dans l'histoire de ce Sénégal. Il a construit ce pays, c'est pas à lui en tout cas de détruire le Sénégal, et il l'a montré encore ", a réagi le conseiller municipal, Dame Beye, membre de Benno Bokk Yakaar. Pour ce membre de la coalition au pouvoir, c'est une sage décision et le respect de la parole donnée de la part du Chef de l'État. Et vu sur cet angle, c'est une fierté, "mais une fierté doublée de tristesse ", n'a pas caché Dame Beye, du fait qu'il aurait aimé que le Président continue à travailler pour le Sénégal. Cependant, le conseiller municipal pense qu'au sein de la coalition au pouvoir va surgir un plan B pour présenter le candidat idéal en vue de la présidentielle de 2024 pour continuer le travail.





Abdou Sané, coordonnateur intérimaire du parti Pastef de Ousmane Sonko au niveau de la commune de Ziguinchor confie que "c'est un non événement ". Macky Sall n'avait pas droit à un troisième mandat, et le fait de tenir un discours solennelle pour le confirmer cela est normal. Il ne faut pas donner l'impression que c'est une faveur accordée au peuple sénégalais affirme-t-il. Pour le memebre de Pastef, Macky Sall a été "soumis à l'obligation du respect de la loi et de la constitution". Par ailleurs, il retient le fait positif que "pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le président va organiser les élections et être l'arbitre". "Un fait majeur pour Abdou Sané.





Il invite le Chef de l'État à être à équidistance des candidats et à montrer qu'il est en mesure d'organiser les élections, pour sortir par la grande porte. D'ailleurs le membre de PASTEF affirme que Macky Sall doit arrêter de mettre des bâtons dans les roues de Ousmane Sonko.





Abdoulaye Cissé, membre de la société civile dit attendre de voir les actes qui vont suivre la déclaration de Président Sall et qu'il va poser dans la consolidation des acquis démocratiques. Selon le membre de la société civile, ce n'est pas à l'actuel locataire du Palais de décider qui doit être candidat ou pas à la présidentielle du 25 Février 2024.