Macky Sall veut inscrire le mémorial Mbaye Diagne dans le patrimoine culturel du Sénégal

En marge de l’inauguration du mémorial capitaine Mbaye Diagne, Macky Sall indique qu’il va « demander au ministre de la Culture d'inscrire le mémorial capitaine Mbaye Diagne dans le patrimoine culturel du Sénégal ».



Les volontaires du service civique national et une délégation d’étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop ont été présents à la cérémonie d’inauguration du mémorial. Un « symbole fort » pour le président de la République. « Vous avez choisi le capitaine Mbaye Diagne comme modèle. Vous ne manquerez pas alors de vulgariser dans vos milieux ces valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme », a indiqué M. Sall avant d’ajouter : « Soyez à jamais fiers de cet officier au courage et au patriotisme hors pair ».



La garde et l’entretien de ce mémorial seront confiés au Chef d’Etat-major général des Armées. Le ministère de l’urbanisme lui détachera trois (03) jardiniers.