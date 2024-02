Macoumba Beye et Babacar Fall sur le dialogue national : «Sonko et Macky se sont déjà concertés sur la date du vote »

Après le face-à-face entre le Président de la République et la presse locale hier, Babacar Fall et Macoumba Bèye se sont mis à décortiquer le discours du chef de l'Etat axé sur le dialogue et la réconciliation nationale. Seulement que les deux journalistes disent ne pas comprendre le dialogue que le président Sall souhaite tenir avec tous les acteurs en l'espace de deux jours. Selon eux, il est impossible de rencontrer tous les acteurs dans ce délai.Dans cette dynamique, les employés de Youssou Ndour révèlent que « les concertations ont déjà eu lieu entre les principaux acteurs».



« Comment peut-on dialoguer avec tous les acteurs en deux jours. C'est impossible.La preuve si on se rappelle du dialogue durant la période de covid 19,on avait dit que c'est un jour ou deux jours et on a dépassé les délais allant de trois à quatre jours parce que les acteurs étaient nombreux. Je pense que ce dialogue là aussi va dépasser les délais de deux jours »,a laissé entendre Macoumba Bèye.



Dans le même sens, son confrère Babacar Fall est plus que formel en déclarant: «Macky Sall est un grand politicien avec de nombreuses stratégies en matière politique. Ça risque d'être juste une formalisation le lundi et le mardi. Est-ce qu' il ne s'est pas concerté avec les acteurs par téléphone pour qu'ils viennent lundi et mardi juste formaliser. Il y a des non-dits »,dixit Babacar Fall.



Dans cette logique, Macoumba Bèye reprend la parole pour confirmer son collègue et confrère: « Je pense que c'est le cas parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser jusqu’au jour j pour commencer à zéro. Actuellement, Macky comme Sonko savent bien la date du scrutin parce qu'ils sont les principaux acteurs concernés. L'attitude de Khalifa Sall montre qu'il y a quelque chose qui cloche entre Pastef et le Président de la République. Ils se sont déjà concertés. Ils ont tous calé»,rétorque-t-il.