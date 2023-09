Madiambal Diagne : « Depuis que Ousmane Sonko est en prison, le pays est en paix »

“L’incarcération du leader de l’ex parti Pastef a permis au Sénégal de souffler”. C’est le constat du patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne. Face à Babacar Fall ce dimanche, le journaliste légitime l’emprisonnement du maire de Ziguinchor.





« Le pays est devenu tranquille depuis qu’il est en prison, estime-t-il. Si c’était quelqu’un de puissant, de fort qui peut changer le destin du pays, je pense que le pays serait ingouvernable comme il l’avait lui-même annoncé. Les Sénégalais vaquent tranquillement à leurs occupations. C’est quand Ousmane Sonko est en liberté que le pays n’est plus tranquille. Il y a eu des morts parce que Ousmane Sonko était dehors et appelait à des insurrections, provoquait des gens et jetait les foules dehors. Aujourd’hui, il n’a plus cette possibilité et le pays est tranquille. »