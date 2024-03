Madiambal Diagne : « Le cortège de Diomaye Faye était un leurre »

Dakar est en ébullition. En cause, les leaders de l'ex-Pastef, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ont été libérés dans la soirée de ce jeudi 15 mars. Depuis lors, plusieurs militants du parti politique ont investi les rues et certains se sont entassés devant le domicile de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko.