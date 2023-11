Madiambal Diagne : "Amadou Ba mérite bien son patrimoine financier"

"Amadou Ba, fonctionnaire-milliardaire". Tel est le sobriquet collé à l'actuel Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l'élection présidentielle du 25 février 2024.







Mais où est-ce que ce dernier a pu obtenir ce patrimoine financier ? A cette question, Madiambal Diagne tente de décliner l'origine de cette fortune.





"Je pense que les Sénégalais aiment en parler, mais Amadou Ba mérite bien son patrimoine financier. Il a occupé des postes stratégiques dans l'Administration fiscale et au sein du gouvernement sénégalais. Très jeune, il est inspecteur des impôts et a gravi les échelons dans l'administration fiscale. Des nombreux témoignages que j'ai pu obtenir et relater dans mon livre, il ressort de cela qu'il faisait de très bons résultats et faisait partie des meilleurs", a expliqué l'écrivain et patron du groupe Avenir Communication.





L'invité de "Tollouwaay" sur Seneweb TV ajoute : "Partout dans le monde, quand on réalise de bons résultats dans l'administration fiscale, on gagne beaucoup de millions à travers les fonds communs."





Toutefois, M. Diagne ne dit pas s'il n'est pas sûr du caractère "licite ou illicite" de tous ces biens financiers. "En tout cas, dit le journaliste, Amadou Ba n'a jamais été cité dans un scandale".