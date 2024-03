Madiambal Diagne sur les recours du Pds: "Est-ce que Karim Wade n'a pas un agenda de déstabilisation du Sénégal?"

Invité de l’émission « Point de vue » à la RTS, le célèbre journaliste Madiambal Diagne s’est prononcé sur le cas Karim Wade. Le fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade, recalé de la course à la présidentielle, et Cie ont déposé une requête à la Cour suprême pour attaquer le décret présidentiel convoquant le corps électoral. « Ce n’est pas la première fois qu’on organise des élections auxquelles Karim Wade ou un autre ne participe pas», s’est étonné M. Diagne devant cette nouvelle initiative de l’ancien ministre des Transports aériens.





Le patron du Groupe Avenir Communication a rappelé dans la foulée que Karim Wade n’avait pas participé à l’élection de 2019, exclu qu’il était par le conseil constitutionnel et selon lui, « c’est ce même organe qui aujourd’hui décide que Karim Wade n’est pas candidat ».