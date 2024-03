[Présidentielle] Madické Niang : " Le Sénégal traverse un tournant important de son l'histoire"

Me Madické Niang a voté ce dimanche au bureau 73 du centre de Darou Marnane. Il en a profité pour magnifier le déroulement du scrutin. L'ancien ministre de la Justice a recommandé aux candidats malheureux de féliciter le vainqueur dès la sortie des résultats.



"Je suis heureux de venir accomplir mon devoir de citoyen et je demande à tous les Sénégalais de le faire parce que le Sénégal traverse un tournant important dans l'histoire politique. Je rends grâce au génie sénégalais. Il y a eu beaucoup de problèmes avant qu'on en arrive là. Mais heureusement aujourd'hui, tout se passe bien. Le vote est bien organisé, les forces de l'ordre veillent à ce que tout se passe bien. Je suis sûr que le Sénégal en sortira vainqueur", déclare-t-il.



Me Madické Niang a présenté ses condoléances aux personnes décédées lors des manifestations. Il a invité les populations à conserver la paix.



"Il faut que tout se passe dans la paix pour que dès ce soir ou dès demain tous les vaincus puissent féliciter le vainqueur. Le Sénégal sera victorieux. Le capital le plus précieux pour le Sénégal, ce n'est pas pour le pétrole, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas les ressources minières, mais c'est la stabilité et la Paix", observe-t-il.