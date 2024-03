Maguette Mbodj (Pastef-Guinée) : « Le Sénégal est sorti de 12 ans de violence de Macky Sall »

Bassirou Diomaye Faye est le nouveau Chef de l’État du Sénégal. Il a été élu dès le premier tour de la Présidentielle du dimanche 24 mars 2024. Son accession à la tête du pays de la Teranga rappelle un peu l'histoire de Nelson Mandela, puisque 10 jours plus tôt, il était encore en prison.



En tout cas, en Guinée, Maguette Mbodj, le porte-parole de son parti politique, le Pastef se réjouit de son triomphe.



« Le projet du Pastef a gagné, le Sénégal va changer »



Pour lui, la victoire est « très lourde », et montre que les Sénégalais rêvaient de rupture avec l’ancien régime.



Le « projet du Pastef a gagné (et) le Sénégal va changer », assure Maguette Mbodj, avant de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur.



« Vous vous rendez compte, depuis 2021, tout ce que les jeunes ont subi, ce que les militants ont subi comme injustice ? Il y a eu 86 morts, une répression féroce », a pesté l’opposant.



Il se réjouit également de constater que les militants du Pastef ont tenu bon, malgré ces vicissitudes.



« Sonko s’est battu pour son candidat, contrairement à Macky Sall »



C’est d'ailleurs, ce qui leur vaut cette victoire qui sort "le Sénégal, de la tourmente de 12 ans de gouvernance, de violence de Macky Sall", estime Maguette Mbodj.



Ainsi, il a rendu hommage à l’opposant Ousmane Sonko. Selon lui, « tout le mérite » de cette victoire de Diomaye Faye, revient au leader du Pastef. « Il s’est battu pour son candidat, contrairement à Macky Sall ».