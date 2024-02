Maguette Sy (PDS) : "Le Conseil constitutionnel n’a jamais dit que Macky Sall devait organiser l’élection avant le 2 avril"





Plusieurs opposants sont montés au créneau pour rejeter la date du 2 juin proposée pour la tenue de la Présidentielle. Selon eux, le chef de l'État devrait organiser l'élection avant la fin de son mandat le 2 avril.





Cependant, pour Maguette Sy, le secrétaire national chargé des élections au PDS, ces opposants sont de mauvaise foi. "Franchement, moi, je pense que ces gens-là racontent n’importe quoi. Ils ne sont pas venus au dialogue ; OK, c’est leur droit. Encore que... Mais chacun reste libre. De toute façon, les choses vont suivre leur cours. Ce n’est pas leurs discours ou leur agitation qui vont arrêter le déroulement des choses. L’affaire est lancée. D’abord, le Conseil constitutionnel n’a jamais dit que le président Macky Sall et les autorités compétentes devaient organiser l’élection avant le 2 avril. Le Conseil constitutionnel dit que l’élection ne peut pas se tenir le 25 février et demande aux autorités compétentes d’organiser l’élection dans les meilleurs délais. Ils savent très bien que l’élection ne peut pas se tenir avant le 2 avril", a-t-il déclaré sur RFI.





Il ajoute : "Le Conseil constitutionnel ne prend pas de décret pour fixer une date, c’est le président de la République qui prend un décret. Et là, nous venons de sortir du dialogue et vous verrez que c’est le président de la République qui va prendre un décret pour fixer la date de l’élection. C’est dans ses prérogatives et eux, ils le savent très bien."