Mairie de Dakar : Voici la nouvelle composition du bureau

Après un retard de trois heures et plus de six heures de travaux, la mairie de Dakar, sous la direction de Barthélemy Dias, a pu renouveler son bureau, en respectant la parité. Ceci après que la Cour d'appel de Dakar a rendu un jugement favorable à l'Association des juristes sénégalaises (AJS).





Il s'agit d'un bureau composé majoritairement de militants de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. On note également l'entrée de Seydou Diouf de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar, qui avait craché sur ce poste lors de la première élection du bureau, et celle de Mouhamadou Diop de la coalition Wallu. Sur les cinq militants de l'ex-parti Pastef, seul un conseiller est resté.

Seneweb vous propose la liste des 18 adjoints du maire de Dakar.





1er adjoint : Ngoné Mbengue (Takhawu)

2e adjoint : Pathé Ba de Fsdbj

3e adjoint : Mami Awou Dieng (Pastef)

4e adjoint : Daouda Gueye (Pur)

5e adjoint : Woré Diaw (Takhawou)

6e adjoint : Maouloud Diakhaté (Grandparti)

7e adjoint : Jacqueline Badiane (Pur)

8e adjoint : Bassirou Samb (Takhawu

9e adjoint : Khady Niang Sylla ( Pem de Habib Sy)

10e adjoint : Seydou Gueye (Benno)

11e adjoint : Aida Niang (Pem de Habib Sy)

12e adjoint : Ibrahima Seydi (Takhawu)

13e adjoint : Madina Hady Tall (Set de Guirrasy)

14e : Ousmane Samb (Takhawu)

15e : Binta Gueye (Takhawu)

16e : Jean Louis Ndiaye (Takhawu)

17e : Aïssatou Fall (Takhawu)

18e : Mouhamadou Diop (Wallu)