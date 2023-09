Mairie de Mbacké : Incident entre le ministre Gallo Bâ et le directeur du SNEIPS Bara Gaye

Les nerfs étaient à fleur de peau, ce lundi, au Conseil municipal de Mbacké où un incident est survenu en pleine réunion. En effet, le septième adjoint au maire a attaqué l'édile Gallo Bâ dans sa gestion. Après sa prise de parole, Lamine Bara Gaye, Directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (SNEIPS) a quitté la salle avant la réplique du maire.





Ce qui a mis les soutiens de Gallo Bâ, Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public dans tous leurs états.





Gallo Bâ : "On ne peut pas interpeller un maire comme on veut"





Prenant la parole, le maire a fustigé le comportement de Lamine Bara Gaye. Pour lui, son adjoint devait rester dans la salle et attendre sa réponse. L'édile de Mbacké s'est énervé en plein discours.





"On ne peut pas interpeller un maire comme on veut. Je ne l'accepterai pas pour personne. J'ai du respect et de la considération envers tout le monde. Mais je ne laisserai personne me manquer du respect" peste Gallo Bâ devant l'assistance.





Le premier magistrat de la commune de Mbacké invite tout un chacun à respecter l'institution municipale. "Nous sommes dans une institution municipale. Nous avons le privilège d'être à la tête de cette municipalité. Nous devons montrer le bon exemple", prône-t-il.





Gallo Bâ : "Allez régler vos problèmes dehors"





Visiblement énervé, le ministre maire de Mbacké a mis en garde le public qui assistait à la réunion du conseil municipal et a menacé de sévir contre toute personne qui tenterait de perturber la séance.





" Vous pouvez assister à la réunion avec disciple et respect. Si vous avez des problèmes à régler, vous allez les régler en dehors de la salle. Mais pas ici, allez solder vos comptes dehors. Ici, c'est moi qui assure la police de la salle", tonne Gallo Bâ.