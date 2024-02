Maitre Ibrahima Amar : "Ngagne Demba Touré n'est ni un terroriste ni un malfaiteur"

La Division des investigations criminelles (DIC) a notifié à Maitre Ngagne Demba Touré, par ailleurs président de la Jeunesse patriotique sénégalaise (JPS) le mandat d'arrêt international lancé par le juge d'instruction Mamadou Seck contre lui.





Maitre Touré a été transféré à la prison de Rebeuss, en attendant son face-à-face avec le juge prévu demain jeudi. Le greffier est poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à entraîner des troubles politiques graves, atteinte à l’autorité de la justice, outrage à magistrat.





Mais Maitre Ibrahima Amar a pris la défense de son collègue en détention. "Je refuse. Maitre Ngagne Demba Touré n’est pas un terroriste, encore moins un malfaiteur. Il est d’ailleurs l’un des plus brillants Sénégalais de sa génération. Il vous terrorise peut-être dans l’espace public politique [...]", a écrit le greffier.





Seneweb vous livre le témoignage de Me Amar sur son collègue.







"Moi, Maître Ibrahima AMAR, je suis greffier et ancien de Me NGAGNE DÉMBA TOURE. Je suis donc son aîné dans la vie comme dans la profession que nous partageons. Mais, je le prends pour un modèle, un exemple à suivre tant dans sa conduite quotidienne que dans son professionnalisme.





Les Sénégalais, qui le connaissent même à travers les médias, qu’ils soient du même bord politique que lui ou pas, savent qu’il fait partie des jeunes dont on a besoin pour construire un pays. Il est d’une grande érudition, mais aussi et surtout d’une impressionnante humilité. Et croyez-moi, je ne suis point dans une hagiographie. Je dis juste ce que je sais de ce « bandit ».