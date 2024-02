Malaise à BBY : Zahra Iyane Thiam en rajoute une couche et tacle certains de ses camarades





Après son premier post critiquant les députés de la majorité ayant voté pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire visant le Conseil constitutionnel, Zahra Iyane Thiam en a rajouté une couche. Elle en a profité pour tacler ses camarades de coalition (BBY) qui tentent de convaincre Macky Sall de reporter la Présidentielle du 25 février 2024.





"À tous ceux qui interpellent le président Macky Sall à reporter l'élection du 25 février, je demeure persuadée qu'il aura la même posture, lorsqu'on le poussait dans le gouffre du 3e mandat. Salir le candidat la nuit et demander à le nettoyer le matin, de qui se moque-t-on ?", s'est demandé l'ancienne ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.





Pour rappel, sa première sortie avait provoqué une réponse sèche de certaines de ses collègues de Benno comme Thérèse Faye Diouf et Adji Mbergane Kanouté.