Mali : Un célèbre prédicateur jeté en prison

Au Mali, l’éminent prédicateur Chouala Bayaya Haidara a été placé sous mandat de dépôt hier mercredi 20 décembre, après son passage devant le procureur chargé de la lutte contre la cybercriminalité. Le leader spirituel est ainsi écroué, pour « atteinte au crédit de l’Etat et propos tendant à troubler l’ordre public ».



Son procès programmé pour le 12 mars 2024



Chouala Bayaya Haidara avait été interpelé le mardi 19 décembre 2023 par les éléments de la Brigade d’investigation judiciaire (BIJ). Il a passé la nuit dans les locaux de cette unité avant d’être présenté au procureur le lendemain. Son procès est prévu pour le 12 mars 2024. Il va donc passer quelques mois de détention préventive à la maison centrale d’arrêt de Bamako.



« Je pense qu’on est en mesure de fournir l’électricité tout en faisant la guerre »



Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avant son interpellation, le prédicateur indiquait qu’il avait juste dénoncé le manque d’électricité à Bamako. « Simplement, j’ai abordé le sujet de l’électricité et je pense qu’on est en mesure de fournir l’électricité tout en faisant la guerre » a déclaré ce membre du haut conseil islamique du Mali.



Le leader spirituel a ajouté qu’il préférait « la mort ou la prison plutôt que de se taire sur les dangers qui planent sur la société ». « Sous la transition nous ne pouvons pas échanger avec nos égaux ou jeunes frères au pouvoir sans être mis en prison » a-t-il par ailleurs déploré.



Chouala Bayaya Haidara n’est pas la première voix critique du régime qui prend le chemin de la prison. Avant lui, l'influenceuse Rockia Doumbia, alias « Rose vie chère » et le polémiste Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath, ont été privés de leur liberté. En son temps, le célèbre prédicateur avait dénoncé ces incarcérations, appelant les « dirigeants actuels à se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard ».