[Présidentielle] Malick Gackou : “Nous n’avons remarqué pour l’heure aucun couac”

Malick Gackou, candidat de la “coalition Gackou224”, a salué le déroulement correct jusque-là du scrutin présidentiel, émettant le souhait de voir le vote se poursuivre dans la ‘’sérénité’’, afin que ‘’la démocratie sénégalaise puisse continuer à être un exemple en Afrique et dans le monde’’.



‘’Nous n’avons remarqué pour l’heure aucun couac là où j’ai voté’’, a-t-il déclaré après s’être s’est acquitté de son devoir civique, peu après 11 heures, à l’école 16 de Sam-Notaire, commune d’arrondissement située dans le département de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise.



Il a souhaité voir le vote se poursuivre ‘’jusqu’à la fin dans des conditions de sérénité, pour que la démocratie sénégalaise puisse continuer à être un exemple en Afrique et dans le monde’’.



Malick Gackou, accompagné de son directeur de campagne et maire de Guédiawaye, Ameth Aïdara, était arrivé à l’école 16 de Pikine aux environs de 10 heures, pour s’acquitter de son devoir civique.



Après avoir voté, M. Gackou, vêtu d’un caftan blanc, un bonnet noir sur la tête, a fait le tour de son centre de vote, pour s’enquérir des conditions de déroulement du scrutin.